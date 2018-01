Addio a un grande uomo dell’aeronautica militare: Quartu e tutti i suoi amici piangono Davide Ruggeri, originario di Elmas, sposato e con figli, che per tanti anni aveva combattuto con grande coraggio contro la malattia. Sono moltissimi oggi i conoscenti che esprimono tutto il loro cordoglio sui social network per quest’uomo buono, dal bellissimo carattere, che era andato in pensione nel 2010 ma senza mai smettere di restare in contatto con tutti i suoi colleghi. Oggi, proprio nell’ultimo giorno dell’anno, è venuto a mancare. Ma per tutti resterà un ricordo indelebile. Il suo grande amico Marco Melis lo ricorda così: “Era anche un ottimo playmaker nel basket, per tanti anni abbiamo giocato a Elmas …poi crescendo gli impegni di lavoro ci ha fatto prendere diverse strade. Era stato poi tanto male, rimanendo in coma. Poi la ripresa ,ma purtroppo in sedia a rotelle …..deve una crociera ,si , quella maledetta crociera capitanata da schettino…insomma una vita travagliata e sofferta anche per la perdita di 2 suoi fratelli. Era stato anche nella maledetta crociera capitanata da Schettino, la sua vita era stata miracolosamente salvata in quell’occasione da un vigile del fuoco”.

L'articolo Quartu, addio a Davide Ruggeri: il cuore d’oro dell’Aeronautica Militare proviene da Casteddu On line.