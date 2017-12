Tzia Silvia, la più fortunata di tutti: compie 109 anni a San Silvestro

Tzia Silvia, la più “fortunata” di tutte: compie 109 anni proprio il giorno di San Silvestro, ad Assemini. Per lei l’omaggio del sindaco Mario Puddu: “Tzia Silvia ha compiuto oggi la bellezza di 109 anni, visto che è nata ad Assemini il 31.12.1908.Quale migliore auspicio per farvi gli auguri per l’anno che sta arrivando. Un anno importante sotto tanti aspetti, non ultimo quello politico, sia per le imminenti elezioni politiche ma anche per le amministrative della Città che dal 2013 ho l’onore di rappresentare”.

