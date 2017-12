Sardegna film commission: nuovi bandi

Le domande per “Sardegna ospitalità”, “Filming Cagliari” e “Filming Olbia”, possono essere presentate entro mercoledì 31 gennaio 2018. Lo scopo è quello di attrarre investimenti nel settore dell’audiovisivo

CAGLIARI – La Fondazione Sardegna film commission della Regione autonoma della Sardegna ha annunciato l’apertura dello sportello per i fondi cash rebate selettivi per tre nuovi bandi. Si tratta del Fondo Sardegna ospitalità 2017 (secondo semestre), del Fondo Filming Cagliari 2017 e del Fondo Filming Olbia 2017.

Lo scopo del Fondo Sardegna ospitalità 2017 (secondo semestre) è quello di attrarre investimenti nel settore dell’audiovisivo, aprendo il territorio isolano al sistema produttivo cinematografico ed audiovisivo, garantendo in Sardegna generalizzate ricadute di investimento, di opportunità occupazionali e prodotti competitivi. Si rivolge a produzioni italiane, europee ed extraeuropee che presentino progetti di: Lungometraggio di finzione e animazione; Film Tv/Web di finzione e animazione; Serie Tv/ Web di finzione e animazione; Format Tv; Documentari/Docufiction/Serie Tv/ Web doc. Il contributo a fondo perduto copre i costi sostenuti sul territorio isolano durante la sola lavorazione del progetto audiovisivo e relativi ad alloggio, vitto e trasporti da e per la regione, trasporti interni alla regione.

Il Fondo Filming Cagliari 2017 è un bando rivolto alle produzioni italiane, europee ed extraeuropee che presentino progetti di Fiction televisiva e Lungometraggio cinematografico. Il finanziamento diretto è inteso per coprire i costi e le spese, relativi ai progetti ammissibili, sostenuti direttamente dal produttore beneficiario esclusivamente all’interno del territorio del Comune di Cagliari. Il bando è frutto della collaborazione tra il Comune di Cagliari e la Fondazione Sardegna film commission.

Parte quest’anno il Fondo Filming Olbia, il nuovo fondo della Sardegna film commission rivolto alle produzioni italiane, europee ed extraeuropee che presentino progetti di Fiction televisiva e Lungometraggio cinematografico realizzati nel territorio del Comune di Olbia. Il bando è frutto della collaborazione tra il Comune di Olbia e la Fondazione Sardegna film commission. Per presentare la domanda via Pec (e consegnare contestualmente la rendicontazione dei progetti girati nel 2017) c'è tempo fino a mercoledì 31 gennaio 2018. I documenti dei bandi sono consultabili sul sito della Fondazione, nella sezione “Incentivi”. Per maggiori informazioni è possibile scrivere una e-mail all'indirizzo web Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

