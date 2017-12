Incidente nel primo pomeriggio nella via Cornalias all’altezza della via Val Venosta. Un pedone, una donna cagliaritana di 47 anni, mentre attraversava la strada, è stata investita da una moto Honda Cbr guidata da un uomo di Decimomannu di 37 anni. Sono ancora in corso ulteriori accertamenti per la conferma della dinamica. Il conducente del motociclo, oltre a non avere la patente specifica per il veicolo condotto, veniva sottoposto ad accertamento etilometrico, con un tasso del 1,15 g/l, più del doppio di quanto consentito. La Polizia Municipale ha proceduto pertanto a ritirare la patente ed a sottoporre a sequestro. Il conducente verrà denunciato all’autorità giudiziaria. Il pedone ed il passeggero del motociclo venivano soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

L'articolo Cagliari, donna investita in via Cornalias da un motociclista positivo al test dell’alcol proviene da Casteddu On line.