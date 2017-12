Addio alla plastica, la svolta ecologica la pagano i cittadini. Siete pronti? Dal primo gennaio anche a Cagliari scatta nei supermercati la “rivoluzione dei sacchetti”. Ecco come funzionerà: già da oggi le commesse stanno avvisando i clienti che pure i micro sacchetti saranno a pagamento, ma non solo. La nuova legge infatti impone che per il confezionamento dei prodotti all’interno dei market vengano utilizzati sacchetti compostabili e biodegradabili idonei al contatto alimentare, in sostituzione dei sacchetti di plastica. La legge vieta la cessione a titolo gratuito dei sacchetti. Il costo dei sacchetti sarà esposto e risulterà negli scontrini.

L'articolo Cagliari, la rivoluzione dei sacchetti: dal 2018 pagheremo la svolta ecologica proviene da Casteddu On line.