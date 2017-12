Nonno Gelo (il Babbo Natale slavo) insieme alla nipote Nevina fanno il loro ingresso per ultimi, donando tanti regali ai bambini presenti nel teatro della parrocchia di Sant’Eulalia. Così è la tradizione nei paesi slavi: i doni, infatti, vengono portati da Nonno Gelo la notte di Capodanno. Accanto a loro c’è anche quel Babbo Natale “tipico” dell’Italia e della Sardegna, e allora la festa è doppia.

Una festa, quindi, all’insegna dell’integrazione: quasi tutti gli artisti presenti sul palco sono infatti “di casa”, a Cagliari, almeno da due generazioni. Tra le poltroncine, tante le badanti presenti: e, tra una canzone in lingua russa e qualche poesia letta in ucraino, per loro è come sentirsi a casa.

Ma la loro casa, già da tanti anni, è Cagliari. Giuseppe Carboni, console onorario bielorusso in Sardegna, dopo aver svestito i panni di Nonno Gelo, lo ricorda ancora una volta: “Un evento simile, con questa grande partecipazione di pubblico, solidifica ancora di più il legame tra chi è arrivato in città dall’Est Europa e i cagliaritani. Tra i tanti che si sono esibiti sul palco, molti vivono qui”. Prossimo evento, il 7 gennaio dalle 15:30, c’è il Natale ortodosso e di rito orientale: in agenda un gran concerto al teatro del piccolo Auditorium comunale di piazza Dettori.

L'articolo Festa dell’integrazione a Cagliari, Nonno Gelo porta i regali ai bambini dell’Est Europa proviene da Casteddu On line.