È Ledda il nuovo segretario della Cisl - Cronaca

SASSARI. Pier Luigi Ledda, già componente della segreteria nazionale della First (Federazione italiana della rete dei servizi e del terziario) è il nuovo segretario generale della Cisl di Sassari. È stato eletto ieri durante il consiglio generale della Cisl che si era riuniti non solo per completare i quadri dirigenti, ma per analizzare la situazione socio economica del territorio e individuare le possibili soluzioni allo stato di crisi che lo attanaglia. Sposato, tre figli, nel sindacato dei bancari (Fiba) dal 1991, ora deve affrontare una situazione quantomai complicata, con numerose vertenze in altrettanti settori, dall’industria al commercio, dall’edilizia ai servizi, alle banche. E non sarà un compito facile. «Torno a Sassari e qui, 10 anni di crisi hanno cambiato tutto – commenta –: è una situazione molto difficile dalla quale si può uscire solo con il contributo di tutti: organizzazioni sindacali, imprese e politica. Occorrono anche robusti investimenti e in questo diventa centrale il ruolo delle banche. Occorre però, ritrovare la consapevolezza che da questa situazione si può uscire solo se si lavora tutti insieme».Un ruolo centrale, soprattutto in questa fase, spetta ai giovani. «Certamente. È necessario investire sulle persone e soprattutto sui giovani. E in questo occorre l’impegno delle imprese perché le nuove forze devono essere valorizzate, perché dobbiamo ricostruire questo territorio mattone su mattone e il ruolo dei giovani è centrale».In questa fase, ricorda Pier Luigi Ledda, la Cisl si è mobilitata ma il segretario è il primo a non dare niente per scontato. «Dobbiamo ragionare sul futuro ma non dobbiamo fermarci alle parole, Occorrono atti concreti da parte di tutte le componenti economiche e sociali del territorio. Nei prossimi giorni contatterò le segreterie di Cgil e Uil di Sassari per cercare una strategia comune. Con un piccolo vantaggio in più per il territorio: il segretario regionale della Cisl, Gavino Carta, conosce perfettamente questa realtà e mentre l’ex segeratario Ignazio Ganga è stato chiamato nella segretaria nazionale da Annamaria Furlan. Potrebbe essere una grande opportunità, ma noi dobbiamo fare la nostra parte. Io mi impegnerò al massimo e mi metto a disposizione fin da adesso per cercare le soluzioni a una situazione fra le più complesse dell’isola». (p.s.)

