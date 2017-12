Pula, il capogruppo su Fb: “Un cuore per te, che non mi hai reso il telefono”

Pula, il capogruppo della maggioranza Alessandro Cappato perde il telefono cellulare e lancia una dedica su Fb a chi lo ha ritrovato senza riportarglielo. Un cuore grande, perchè alla poca civiltà si risponde col bene, questo il significato del particolare messaggio social. “A te che hai trovato il mio telefono e non me lo hai reso dedico tutto il bene del mondo”, scrive Cappato. Nell’era degli Smartphone, non tutti capiscono che dentro un telefono ci sono tanti dati preziosi e personali.

