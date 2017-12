FISCHIETTO ROSSOBLU, Partita quasi scolastica per l’arbitro, severo nel secondo giallo a Miangue

Oggi, partita quasi ‘scolastica’ per l’arbitro Pasqua, chiamato a dirigere una gara fra due squadre generalmente poco cattive. Se l’è cavata egregiamente, fischiando il giusto, tanto che ne’ l’una ne’ l’altra squadra hanno avuto modo di protestare se non per qualche rimessa invertita.

Un po’ severo nell’assegnare il secondo giallo a Miangue per un gioco pericoloso avvenuto a centrocampo e nel quale il giocatore avversario abbassa la testa per colpire la palla, portando lui ad altezza pericolosa la testa e rimanendo danneggiato dal fallo. Sufficienza piena anche perché non ha avuto occasioni particolari per dimostrare il suo spessore tecnico.

Appare di buona personalità e discreta preparazione atletica, copre il campo in maniera egregia risultando sempre vicino all’azione.

Paolo Congiu

(admaioramedia.it)