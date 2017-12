Crash sull’asse mediano, Alice: “Grazie a chi mi ha salvato la vita”

Ringrazia le persone che hanno rischiato la vita per salvare la sua. Lei è Alice la ragazza che stanotte è rimasta coinvolta in un incidente stradale sull’Asse mediano di scorrimento. Ecco il suo post pubblicato su facebook: “Allora….questo è quello che ahimè è capitato stanotte…vi dico già subito che l’unica cosa che ho è solo un Po di mal di testa per la botta che ho preso. Nessun ferito. Nessuna macchina oltre me coinvolta. Io non so che Angelo devo ringraziare… Perché tutto questo lo sto scrivendo e raccontando con le mie forze. Non mi sono fatta nulla! Stavo semplicemente tornando a casa e nella curva dell’ asse mediano altezza ex Charlie, ho perso il controllo della macchina per via dell’ asfalto bagnato andando in testacoda e sbattendo nel guard rail non so esattamente quante volte. Perché non ricordo quell’ attimo. Adesso. Quello che vi chiedo: condividete il più possibile perché voglio ringraziare le persone che si sono fermate e si sono messe in mezzo alla strada per salvarmi la vita ulteriormente. perché le altre macchine sempre il quella curva di merda….stavano correndo…col rischio di investirmi. condividete. Andate piano. La macchina ritorna…i miracoli come il mio no”

