Incidente stradale questo pomeriggio in via Liguria. Una Fiat Punto condotta da un 49enne di Nuoro, percorreva via Liguria proveniente da via Cadello e diretta verso via Garfagnana. All’intersezione con via Istria, si è scontrato con una Opel Agila condotta da un 75enne di Isili, che d via Istria si stava immettendo in via Liguria. Entrambi i conducenti riferiscono di essere passati col verde ma saranno gli accertamenti della Municipale a stabilire quanto accaduto. La passeggera della Opel, di anni 70, veniva soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportata al PS del policlinico con assegnato codice giallo. Sil posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

L'articolo Via Liguria, scontro tra auto: ferita un’anziana proviene da Casteddu On line.