Auto in fiamme nella notte anche a Quartu.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Rossini Vitelli, per l’incendio di un’autovettura in sosta.

Gli operatori giunti sul posto hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la sede stradale.

Le fiamme hanno leggermente danneggiato anche la facciata di un’abitazione.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

L'articolo Fiamme nella notte anche a Quartu, danni alla facciata di una palazzina proviene da Casteddu On line.