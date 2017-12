Auto in fiamme a Sinnai.

Intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari nel comune di Sinnai, in via Raffaello Sanzio, per l’incendio di due autovetture all’interno di un cortile di un’abitazione privata .

Gli operatori giunti sul posto hanno provveduto a spegnere le fiamme evitando la propagazione dell’incendio all’interno del cortile, e alla messa in sicurezza dell’area.

Sul posto anche i Carabinieri. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

L'articolo Sinnai, a fuoco due auto all’interno di un cortile: intervento dei Vigili proviene da Casteddu On line.