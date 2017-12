Donna cagliaritana “stalkerizzata” da 2 uomini: “Ho veramente paura”

Di Jacopo Norfo

Giulia (nome di fantasia) ha 43 anni e abita in un Comune dell’hinterland cagliaritano. La sua vita, da qualche anno, è cambiata: “Terrore e violenze da parte di un uomo col quale mi sono frequentata e del suocero della compagna”. È questa la sintesi, estrema, di una situazione che, stando al racconto della donna, è molto estrema. Tutto inizia nel 2009: “Ho conosciuto un uomo su Facebook, dopo qualche anno di amicizia virtuale nel 2015 abbiamo iniziato a incontrarci realmente. Dopo qualche mese ho scoperto che aveva già un’altra relazione, che conviveva e che da poco era diventato padre”. Che fare? “Volevo lasciarlo, ma lui mi ha rassicurata, dicendomi che avrebbe interrotto la relazione con la compagna. Io uscivo da un matrimonio infelice, ero separata da poco, ho anche due figli piccoli”.

L’uomo avrebbe iniziato a fare “strane” richieste a Giulia: “Voleva che l’assumessi in qualità di educatore di uno dei miei figli, che usufruisce della Legge 104 e, quindi, percepisce l’indennità di frequenza. Voleva che utilizzasi quei soldi per pagarlo. Io non ho accettato, e lui si è fatto insistente, anche dal punto di vista fisico. Negli ultimi tempi mi strattonava e mi spingeva”. Non solo: sulla “scena” avrebbero fatto la loro comparsa anche altre persone: “Il suocero della convivente, più di una volta mi ha seguito fino alla scuola dei miei figli. In un caso, mi sono fermata e l’ho affrontato, chiedendogli cosa volesse, lui mi ha inseguito fin dentro l’automobile, mi ha preso un braccio e me l’ha girato talmente forte che sono dovuta andare al pronto soccorso. Fortunatamente c’era il mio ex marito, che è intervenuto”.

Una storia ingarbugliatissima, quella raccontata da Giulia: due figli da crescere, un matrimonio fallito e un nuovo rapporto con molte, ed amare, “sorprese”. “La famiglia di lui mi ha persino denunciata per stalking, ma è assurdo, la vittima sono io”. Le carte di questa vicenda sono già finite tra le mani di un avvocato, la giustizia deve ancora fare il suo corso: “La prossima udienza sarà nel 2018, sarò ascoltata in qualità di parte offesa per lesioni personali da parte del suocero, un ex poliziotto che si fa forza sui suoi ex colleghi per fare in modo che non venga ascoltata dalle autorità. Ho già fatto tante querele. Voglio denunciare la mia storia perché non sono ascoltata da nessuno”.

L'articolo Donna cagliaritana “stalkerizzata” da 2 uomini: “Ho veramente paura” proviene da Casteddu On line.