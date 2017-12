CAGLIARI, Rissa tra due stranieri: arrestato pregiudicato rumeno per aggressione ad un gambiano

Ieri sera, un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine, mentre percorreva via Cavour, nel quartiere Marina a Cagliari, ha notato un giovane extracomunitario correre verso di loro inseguito da un’altra persona.

Raggiunta la pattuglia, il 18enne gambiano mostrava evidenti segni di una colluttazione ed una tumefazione all’occhio sinistro, urlando di essere stato aggredito dall’uomo che lo inseguiva. Questo veniva immediatamente bloccato dagli agenti ed identificato per R.I., 24enne rumeno residente a Cagliari, che, nonostante la presenza degli agenti, si dimostrava intenzionato a proseguire l’aggressione.

Il rumeno, pregiudicato per reati di violenza, contro il patrimonio e spaccio di droga, non riuscendo ad avvicinarsi al gambiano, iniziava ad inveire contro gli agenti che decidevano di portarlo in Questura e lo arrestavano per resistenza, violenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, trattenendolo nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima. (red)

(admaioramedia.it)