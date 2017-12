Palco di 12 metri per Piero Pelù - Cronaca

SASSARI. Deve essere una grande festa di musica e di gente, ma dovrà anche essere una nottata da vivere all’insegna della serenità e soprattutto nella massima sicurezza. Mentre cresce l’attesa del concerto di Piero Pelù, protagonista del concerto del Capodanno 2018, a Palazzo Ducale si stanno mettendo a punto anche i minimi dettagli. Gli ultimi aspetti da definire sono quelli che riguarderanno le misure di sicurezza e le modifiche della viabilità, ma questi saranno decisi domani mattina durante la riunione di fine anno del comitato per la sicurezza.Intanto, in piazza d’Italia è tutto pronto per accoglierà il musicista toscano che allo scoccare della mezzanotte salià con la sua band su un palco di dodici metri. La serata inizierà alle 22.30 con le preselezioni musicali di Davide Merlini, continuerà alle 23 con la musica dei MariaMarì, band sarda che accompagnerà il pubblico a fino alla mezzanotte, quando Pelù salirà sul palco con i suoi Bandidos. In chiusura il dj set di Davide Merlini, che farà ballare il pubblico con una selezione musicale dagli anni 50 agli anni 90. «Allo storico leader dei Litfiba, solista dal 1999, si è scelto, dunque, di affiancare artisti locali – spiegano a Palazzo Ducale –. Un dj ben noto sul territorio, Davide Merlini, che gira la Sardegna promuovendo la musica funky, hip hop, reggae, rock e patchanka, e una band nata nel 2005, i MariaMarì, composta da Alessandro Carta (voce e cajòn), Peppino Anfossi (violino), Andrea Fanciulli (chitarra) e Simone Sassu (piano elettrico), che omaggia grandi autori, italiani e stranieri, da Enzo Jannacci a Rino Gaetano, da Vinicio Capossela a Fabrizio de André, da Tom Wait a Paolo Conte».Lo spettacolo proseguirà fino alle 3, orario di cessazione dell’intrattenimento musicale indicato dall’amministrazione comunale. «L’ordinanza firmata dal sindaco Nicola Sanna – spiega lo staff del sindaco – riguarda esclusivamente la serata a cavallo tra il 31 dicembre e il 1 gennaio ed è rivolta a tutti i titolari di pubblici esercizi, che potranno così prorogare di tre ore – rispetto all’ordinanza in vigore - le attività di musica o di spettacolo». La proroga è consentita anche ai titolari di circoli privati.Saranno vietate la vendita per asporto e il consumo itinerante di bevande in lattine e contenitori di vetro dalle ore 18 del 31 dicembre alle ore 8 del 1 gennaio. Il divieto, esteso a tutta la città, intende fronteggiare al meglio l’impatto dell’evento e limitare i pericoli per l’incolumità pubblica. Le bevande potranno essere vendute e somministrate esclusivamente in bicchieri di plastica o carta. C’è invece ancora incertezza per quanto riguarda le modifiche alla viabilità per la giornata del 31 dicembre e del 1 gennaio.«Queste – dicono in municipio – saranno comunicate in data 29 dicembre, a seguito del tavolo del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica, che si riunirà in prefettura domani mattina».

