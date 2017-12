“Mi trovo a disagio solo nell’immaginare un figlio che vede la mamma soffrire a causa di un’inefficienza voluta da chi ha distrutto la sanità sarda”. È netto il segretario provinciale della Fials, Paolo Cugliara, nel commentare quello che sembra essere l’ennesimo caso di sanità malandata. Dopo il caso-denuncia raccontato da Bruno Corda, il sindacato con più iscritti in vari ospedali cagliaritani, Santissima Trinità incluso, fa sentire la propria voce: “Gli operatori sanno cosa e come fare, ma sono disarmati perché non c’è una guida generale”.

“I cittadini devono sapere che, se la sanità attuale è malridotta, la colpa è da imputare alle scelte fatte dalla politica regionale. Siamo molto preoccupati”, continua Cugliara, “non ci sono più le giuste condizioni per il rispetto di lavoratori e pazienti, non per colpa degli operatori ma per una politica, assente, che negli ultimi tempi ha fatto solo danni”.

L'articolo Cagliari, sempre più caos al Santissima Trinità: “Infermieri e medici disarmati e abbandonati” proviene da Casteddu On line.