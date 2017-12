CALCIO, Periodo nero per il rossoblù João Pedro

Il trequartista brasiliano del Cagliari João Pedro non ha vissuto finora una stagione entusiasmante, nonostante sia il capocannoniere dei sardi in campionato. Il match con la Fiorentina, al di là della sconfitta, ha portato per il sudamericano altre conseguenze.

Il numero 10 della squadra di López ha infatti concluso il match con i viola nel peggiore dei modi, facendosi cacciare dall’arbitro dopo consulto del Var per il pestone su Chiesa a palla lontana. Oggi lamazzata del Giudice Sportivo: quattro giornate di squalifica, di cui una dovuta all’ammonizione subita precedentemente in partita per la diffida pendente. Non solo… João Pedro ha riportato un infortunio alla mano sinistra, con la frattura scomposta del terzo metacarpo. Il giocatore è stato operato presso l’Ospedale cagliaritano “Marino”. Come dire, una partita da dimenticare per lui. Quasi un anno fa – era Roma-Cagliari del 22 gennaio – si fece espellere per un intervento fuori tempo su Strootman e si beccò tre turni, con il club mortificato nella sua richiesta di una riduzione della squalifica.

Fabio Ornano

(admaioramedia.it)