Cagliari-Juventus, super prezzi per i biglietti: curve a 40 euro

Cagliari-Juventus il 6 gennaio alla Sardegna Arena, ecco i prezzi: si profila un “salasso” per i tifosi bianconeri sardi e per quelli rossoblù che vorranno vedere solo questa partita. Curve a 40 euro, Distinti centrali 95 euro, Distinti Family 75 euro, Tribuna blu 110 euro, Tribuna Rossa 150 euro, Tribuna Vip 200 euro. Da mercoledì 27 a giovedì 28 dicembre scatta la prelazione esclusiva riservata ai nostri abbonati, che potranno acquistare un biglietto per Cagliari-Juventus usufruendo di uno sconto di 10€ sulle tariffe intere. La prelazione sarà valida esclusivamente nei Cagliari 1920 Store, sino ad esaurimento posti.

