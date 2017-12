Gesto assurdo in Sardegna: hanno tentato di soffocare così il cane Natalino

Ancora storia di cani maltrattati in Sardegna a Natale. Qualcuno ha tentato di soffocare il piccolo Natalino con fogli di giornale e nastro adesivo: un gesto assurdo che sta scatenando la rabbia e l’indignazione di tantissime persone, non solo animalisti. A darne notizia è la pagina Fb Laura Laccabadora, che racconta così la triste storia di Natalino: “Si dice che a Natale siano tutti un po’ più buoni, ma ogni tanto mi raccontano storie come questa. Ieri è stato ritrovato a Ozieri, nei pressi della Chiesa di Santa Lucia, questo cagnolino, qualcuno ha pensato bene di avvolgergli attorno alla testa fogli di giornale e di fissarli con nastro adesivo, tentando di soffocarlo. Il cane, ribattezzato Natalino, ora sta bene ed è nelle mani dell’associazione ORME onlus, che gli ha garantito il soccorso e le cure. A breve potrà essere adottato. In genere non mi occupo di adozioni di animali, ma fate un regalo a questo cucciolo e regalategli una famiglia, in modo che riprenda ad avere fiducia nell’umanita’. Per fortuna non siamo tutti uguali, come è certo che a Ozieri, da sempre paese civile, ci siano tantissime persone che amano e rispettano gli animali”. Proprio ieri la Polizia Stradale di Oristano aveva invece salvato due cagnetti legati e abbandonati sulla statale 131.

