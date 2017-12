Iglesias, la rabbia in via Marras: “Ora basta, asfaltateci la strada”

Iglesias: Amministrazione Comunale distratta e Ufficio Tributi vigile e puntuale.

Da anni l’Amministrazione Comunale e l’Ufficio Tecnico si sono totalmente dimenticati di via Marras a Iglesias che versa in condizioni indecorose. Voragini, crateri, allagamenti, infiltrazioni nelle abitazioni private all’ordine del giorno.

A niente sono valse petizioni, proteste, solleciti per porre rimedio a tale vergognosa situazione che causa danni alle persone e ai mezzi di trasporto. Via Marras, è una strada a senso unico, il lato sinistro destinato ai parcheggi la restante a transito impraticabile. Siamo considerati cittadini di serie b nonostante i puntuali e sostanziosi pagamenti dei tributi locali. Ci chiediamo quanto tempo ancora dovremo attendere per vedere i nostri diritti rispettati.

Firmato: gli abitanti di via Marras (Iglesias)

