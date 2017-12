Incidente mortale sulla Statale 129

Due ragazzi, di 23 e 16 anni, sono deceduti in seguito ad un incidente stradale. Altri due giovani hanno subito ferite. Grave un 20enne, ricoverato al San Francesco di Nuoro, mentre il 23enne conducente non sarebbe in gravi condizioni

NUORO – Oggi (lunedì), un incidente mortale si è registrato lungo la Strada statale 129, all'altezza del bivio di Orotelli. Due fratelli, rispettivamente di 23 e 16 anni, sono deceduti sul colpo, il terzo fratello, di vent'anni, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Francesco di Nuoro, mentre il 23enne conducente dell'autovettura non sarebbe in condizioni preoccupanti. I quattro giovani erano a bordo di una Ford Fiesta che, per cause non ancora accertate, è andata a sbattere contro un guardrail lungo la strada che da Nuoro porta a Macomer. Pronto l'intervento degli agenti della Polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi del caso.

