Una bambina di quattro anni è finita in ospedale con una gamba fratturata dopo essere stata investita da un’auto nel quartiere Villanova, a Cagliari. La piccola stava uscendo dal portone della sua abitazione quando in quel momento è passata una lancia Y, guidata da un cagliaritano di 33 anni, che l’ha accidentalmente urtata alla gamba. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e la Polizia locale per i rilievi.