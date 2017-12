Incidente stradale questa sera nel quartiere Villanova. Una bambina di 4 anni investita da una Lancia Y, momenti di grandissima paura in via Piccioni. Una bambina di Cagliari di 4 anni, usciva dal portone della sua abitazione quando è stata investita da una auto lancia y guidata da un cagliaritano di 33 anni. La bambina ha riportato una lesione alla gamba (sospetta frattura): è stata immediatamente soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al PS dell’ospedale Brotzu con un codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

L'articolo Cagliari, investita una bimba di 4 anni a Villanova: momenti di paura proviene da Casteddu On line.