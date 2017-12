Shopping di Natale flop a Cagliari, appena 8 passeggeri nella navetta

24 dicembre: vigilia di Natale, Nelle vie dello shopping, nel primo pomeriggio, alle ore 17, Cagliari deserta in tutto il Centro storico. Ma, anche nella altre strade commerciali : Via Sonnino, Via Paoli, Via Dante, Via Alghero, Via Roma, Largo Carlo Felice, Piazza Yenne. Anche il traffico scorre veloce e senza particolari problemi, la Navetta del CTM il percorso da Piazza Yenne al Mercato di San Benedetto e ritorno, lo compie in appena mezz’ora, trenta minuti tondi. Anche sulla Navetta, poca gente : io, l’autista e una giovane hostess vestita da ” natale”, abito e cappuccetto rosso. Partiamo alle 16,30, il solito percorso, praticamente quello del numero 1. Viaggiamo spediti, Largo, Via Roma, Via XX Settembre, via Sonnino : una fermata all’altezza di Via Alghero, salgono due persone, mamma e figlio. La hostess offre ad entrambi una matita, omaggio del CTM, a me era stata offerta una pallina per l’albero di Natale.Il viaggio prosegue spedito, nessuno chiede di scendere o di salire, Via dante, svolta a sinistra per Via Cocco Ortu, Via Bacaredda, Via Tiziano, Via Dante, riprende il percorso di ritorno del n. 1 che da Via Flavio Gioia porta al Brotzu, In via San Benedetto, nella fermata di fronte a Via Verdi salgono due persone.

Via di nuovo,in viaggio, con una piccola variante per Via Dante e Via Alghero , alla prima fermata , seguendo il percorso della line a 10. Qui scendono i due passeggeri saliti a bordo in Via San Benedetto e salgono altre due, mamma e figlio : anche a loro matite del CTM in omaggio. La Navetta svolta in Via Sonnino ed alla prima fermata scendono le due persone salite in Via Alghero, mentre sale una signora che scenderà in Via Roma, Molo Dogana, Prosegue così il viaggio con le sole tre persone salite a bordo della Navetta, io alla partenza da Piazza Yenne, le altre due in Via Sonnino. Tempo di percorrenza 30 minuti, in totale otto passeggeri, dei quali solo tre, me compreso, nel collegamento San Benedetto- Centro storico. Un bel risultato, costi-benefici , non c’è che dire !!! La linea è certamente interessante, non per lo shopping, ma per le vie intermedie che intersecano le altre linee ordinarie del servizio pubblico cittadino del CTM. Faccio gli auguri all’autista e alla hostess, scendo dalla Navetta e vado via.

Buon Natale a tutti.

