Vela: 5 appuntamenti per Azzurra nel '18

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Saranno cinque gli appuntamenti più importanti per Azzurra e lo Yacht club Costa Smeralda nel 2018. Il primo è previsto a Sibenik (Croazia), che ospiterà - fra il 23 e il 27 maggio 2018 - le 52 Super series di vela. Dal 20 al 24 giugno, sempre in Croazia, ma a Zadar, le 52 Super series proseguiranno il cammino stagionale. Dalla Croazia al Portogallo, dove dal 17 al 21 giugno toccherà alla tappa della Rolex Tp52 World championship. Dal 21 al 24 luglio, nella vicina Palma di Maiorca (località Puerto Portals, Spagna), si disputerà la Puerto Portals 52 Super series sailing week. Infine, dal 18 al 22 settembre, a Valencia (Spagna), andrà in scena la 52 Super series Valencia sailing week.