CAGLIARI, Collaborazione tra Forze di Polizia per servizi interforze di controllo del territorio durante le festività

Il periodo delle festività natalizie e di fine anno rappresenta sempre uno dei periodi più delicati per l’attività delle Forze di Polizia: infatti, la densità di persone nei tradizionali luoghi di ritrovo di Cagliari, nei centri commerciali, nelle vie del centro richiedono un naturale aumento dell’attenzione.

Anche quest’anno, tutta l’area metropolitana ed in particolare la città di Cagliari è interessata da numerose iniziative pubbliche che si aggiungono alle consuete attività: vari mercatini di Natale, zone pedonali frequentatissime per gran parte della giornata, quartieri storici che si animano di iniziative. Anche in relazione allo scenario internazionale, per consentire la vivibilità serena e sicura della città, in sinergica cooperazione e collaborazione tra le Forze di Polizia, sono stati pianificati appositi servizi interforze di controllo del territorio finalizzati ad una incisiva attività di prevenzione, che dall’inizio del mese di dicembre interessano le zone di maggior affluenza di persone.

Percio’, sono state individuate le aree di intervento di competenza, in alternanza, tra Polizia e Carabinieri, e, soprattutto con competenze sulla sicurezza economica e finanziaria, la Guardia di finanza, con la collaborazione, per alcune attività, della Polizia municipale.

Gli interventi sono coordinati dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Cagliari, con l’obiettivo di realizzare un’attività a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, la prevenzione e repressione della criminalità predatoria, il contrasto dell’abusivismo commerciale e la commercializzazione di merci contraffatte, nonché dei reati in genere. Attività iniziata lo scorso 4 dicembre e che ha permesso di ottenere risultati importanti sia sotto il profilo della repressione che della prevenzione: 2.500 persone controllate; 1.863 veicoli controllati; 76 sanzioni del Codice della strada; 8 sanzioni amministrative; 11 fermi amministrativi; 218 controlli in materia fiscale (scontrini/ricevute); 47 irregolarità fiscali; 13 sequestri di videopoker irregolari; 24.844 sequestri di giocattoli privi marchio CE; 323.586 sequestri di merce varia priva marchio CE; 210 sequestri di prodotti contraffatti.

Controllo e vigilanza svolti dagli agenti della Polizia attraverso pattuglie a piedi in tutte le aree pedonali del capoluogo, in particolare, nelle vie dello shopping, nelle piazze sedi dei mercatini natalizi (piazza Yenne, piazza del Carmine, largo Carlo Felice, parco della Musica, via Manno e via Garibaldi) con l’intensificazione del dispositivo del gruppo Falchi della Squadra mobile con perlustrazioni in moto nel centro cittadino. Analogamente, i Carabinieri hanno intensificato servizi e controlli: le maggiori piazze sono state presidiate dagli uomini del XIII Reparto mobile “Sardegna” e dai Militari del 9° Battaglione Mobile, con il costante impiego degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta.

Nell'ambito della sicurezza economica e finanziaria, i baschi verdi della Guardia di finanza hanno realizzato controlli mirati per la verifica della regolarità fiscale e del rispetto delle regole in tema di lavoro, intervenendo contro la contraffazione (soprattutto giocattoli, abbigliamento). Preziosa la collaborazione della Polizia municipale che, oltre al potenziamento del sistema di controllo della viabilità cittadina, ha messo in campo i propri agenti per un efficace e completo dispositivo di sicurezza integrato. Il dispositivo proseguirà nei prossimi giorni mirato ai festeggiamenti di fine anno e sarà panificato nella prossima settimana.

