Intimidazione a magistrato a Cagliari

Un sacchetto di carta con dentro della carbonella e una bottiglietta di liquido infiammabile sigillata, tutto poggiato sul tappetino davanti alla porta d'ingresso della sua abitazione. È l'inquietante scoperta fatta da un magistrato del tribunale per i minorenni di Cagliari. L'episodio è avvenuto intorno alle 3. È subito scattato l'allarme, sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volante che hanno avviato i primi accertamenti e gli specialisti della scientifica. Il caso è poi passato in mano alla Digos e alla Squadra mobile per le ulteriori attività investigative. Il sacchetto di carta con la carbonella era sigillato, come appena uscito dal negozio e anche la bottiglietta di liquido infiammabile era in condizioni analoghe. Secondo le prime verifiche l'intimidazione non sarebbe direttamente riconducibile all'attività lavorativa del magistrato, ma più legata alla sfera personale. Gli investigatori, comunque, non scartano al momento alcuna ipotesi.