Giallo a Samassi, una banda del fuoco brucia le auto in paese. Il sindaco non ci sta: siete delinquenti, criminali. Il primo cittadino Enrico Pusceddu si sfoga su Facebook così: “Stanotte alcuni delinquenti hanno appiccato il fuoco alle auto d’incolpevoli cittadini parcheggiate in tre diverse strade del centro storico. Un atto folle e criminale che, oltre agli ingenti danni causati, ha messo in serio pericolo la vita delle persone. Per quanto di nostra competenza ci stiamo attivando con tutti i mezzi di cui disponiamo per rafforzare le misure di controllo e di prevenzione di questi fenomeni. Ma non basta, è bene che tutta la Comunità s’interroghi sull’accaduto e che si attivi immediatamente per collaborare con le forze dell’Ordine al fine d’assicurare alla Giustizia i criminali, perché di criminali si tratta. Appiccare tre incendi contemporaneamente in tre punti diversi del paese è un atto deliberato, che poteva avere conseguenze anche peggiori e che va punito severamente. Samassi deve reagire, raccogliendosi attorno a chi ha subito il crimine e denunciando ciò che è accaduto. Chiunque possa avere elementi utili alle indagini si rivolga alle forze dell’Ordine, gliene saremo grati”.

L'articolo Il mistero delle auto bruciate nella notte a Samassi: “Siete criminali” proviene da Casteddu On line.