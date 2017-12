Cagliari, super Ugo colpisce ancora: bagno al Poetto alla vigilia di Natale

Super Ugo colpisce ancora. Ovviamente lui, Ugo Cappellacci, ex governatore della Sardegna che anche quest’anno ha effettuato il rito di Natale: un tuffo nelle acque blu del Poetto in un 24 dicembre dal tempo straordinario. “Tradizione natalizia rispettata: questa è la nostra terra di Sardegna, buon Natale a tutti”, ha detto il leader regionale di Forza Italia che recentemente ha detto di essere pronto a una candidatura in Parlamento per le prossime elezioni politiche.

