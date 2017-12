Letterina a Babbo Natale: occhiali da vista ed apparecchio acustico a chi governa (Alessandro Sorgia )

Caro Babbo Natale , nella tua sacca hai sicuramente meno doni degli anni passati, perché sono sicuro, che che se ne dica, le famiglie sono sempre più in difficoltà.

Da più parti si suggerisce di puntare sul ‘regalo utile’, ed anche io nella richiesta mi voglio allineare in tal senso. Ti chiedo pertanto semplicemente un paio di occhiali da vista ed un apparecchio acustico da recapitare a chi ci governa a livello nazionale, regionale e comunale, affinché, attraverso tali supporti, possano finalmente vedere ed ascoltare i reali problemi della gente, e non continuare a fare finta di nulla.

Nel caso dovessi incontrarli suggerisci loro almeno due priorità: lavoro e sicurezza. Ti chiedo un’ultima cortesia: fai in fretta! Nel lungo giro che percorrerai per la consegna dei regali, recati prima da loro, perché capisci bene, sono molto impegnati e potresti rischiare di non trovarli. Ti ringrazio per quanto potrai fare.

Alessandro Sorgia – Consigliere comunale di Cagliari

(admaioramedia.it)