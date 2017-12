Alcoa: c´è l´accordo

Firmato ieri l´accordo di programma con Invitalia e Mise. «Il prossimo traguardo sarà la ripresa produttiva», dichiara il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru

PORTOSCUSO - «Quella di oggi è una tappa importante, fondamentale per quello che potrà succedere nelle prossime settimane. All’inizio della legislatura avevamo assunto l’impegno di far ripartire Alcoa con investitori solidi e credibili. Ora vediamo l’obiettivo molto più vicino. La vicenda Alcoa è una storia di grande collaborazione tra istituzioni: Regione e Governo hanno lavorato bene insieme, in modo proficuo e spesso in silenzio, tenendo sempre presenti le istanze di chi stava perdendo il posto di lavoro. Quando ben pochi avrebbero scommesso su una soluzione positiva, noi abbiamo ascoltato i lavoratori, abbiamo ascoltato i sindacati, e ci abbiamo creduto: siamo andati a Palazzo Chigi sottolineando che la vertenza poteva essere affrontata e risolta. Quindi a nostra volta abbiamo convinto il Governo e dopo aver superato molte difficoltà oggi possiamo percorrere con grande forza e ottimismo l’ultimo miglio che ci separa dal grandissimo traguardo della ripresa produttiva della fabbrica». Lo ha detto ieri mattina (venerdì), il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru, a Portovesme, a conclusione della visita del ministro per lo Sviluppo economico Carlo Calenda e dell’amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri, durante la quale è stato illustrato l’accordo fra Invitalia ed Alcoa per la cessione dello stabilimento ed è stato firmato l’Accordo di programma fra il Mise, Invitalia e la Regione per l’investimento proposto da Sider Alloys, la società che il 15 febbraio 2018 acquisirà gli impianti di Portovesme. Nel corso della mattinata, Pigliaru, alla presenza degli assessori regionali dell’Industria, del Lavoro e della Difesa dell’ambiente Maria Grazia Piras, Virginia Mura e Donatella Spano, ha partecipato alla conferenza stampa indetta dal ministro. Insieme a Calenda e ad Arcuri, Pigliaru ha incontrato prima i lavoratori ex Alcoa e poi gli operai dell’Eurallumina di Portovesme, azienda per la quale si stanno definendo gli ultimi passaggi procedurali in vista della ripresa produttiva.

La Giunta Pigliaru, con Governo ed Invitalia, ha intrapreso fin dal suo insediamento un percorso per la ricerca di un investitore interessato ad acquisire lo smelter di Alcoa, per arrivare in tempi serrati alla firma dell’Accordo di programma, alla definizione delle risorse del Contratto di sviluppo ed al graduale riavvio degli impianti. Nel mentre, sono state poste le condizioni per il rilancio non solo di Alcoa, ma di tutte le attività imprenditoriali nel polo industriale sulcitano. Sono state varate norme per rendere competitive le produzioni energivore della Sardegna, sono stati chiusi accordi con i sindacati per l’estensione degli ammortizzatori sociali, sono state portate avanti le azioni stabilite nel Piano Sulcis, con il dragaggio del porto di Portovesme ed è stato raggiunto un importante risultato sulla bonifica delle falde acquifere, i cui costi ricadranno su Alcoa e sulle altre aziende che operano nell’area industriale. La bonifica dei suoli è già in atto e nelle scorse settimane sono stati sciolti i nodi che ancora non avevano permesso l’avvio delle altre opere di risanamento.

Infine, nei giorni scorsi, la Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo di programma tra Regione, Ministero per lo Sviluppo economico ed Invitalia per la realizzazione del Contratto di sviluppo presentato dalla Sider Alloys, grazie al quale si potrà attuare un Programma di sviluppo industriale nel sito di Portovesme. Insieme allo schema di Accordo di programma, la Giunta ha deciso di destinare 8milioni di euro, come quota di cofinanziamento regionale, per garantire il sostegno della Regione al piano di rilancio industriale proposto dal nuovo investitore. Dopo l'incontro con i lavoratori di Alcoa, il governatore dell'Isola ha incontrato gli operai dell'Eurallumina nella sala mensa dello stabilimento. La fabbrica, storicamente legata alla stessa Alcoa, produce allumina e rappresenta un'importante realtà produttiva nel polo industriale di Portovesme. Pigliaru e Calenda hanno ascoltato le richieste dei lavoratori e delineato le prossime tappe del percorso finalizzato al pieno rilancio dello stabilimento.

