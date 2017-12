Il post di Elisabetta Canalis: Sono nella mia bellissima Sassari - Cronaca

SASSARI. Elisabetta Canalis è in vacanza a Sassari. E non ha mancato di farlo sapere attraverso il suo attivissimo profilo Instagram. L'attrice e showgirl sassarese è rimasta sempre legata alla sua terra e lo dimostra ancora una volta con questa foto che la ritrarte insieme alla famiglia in Piazza d'Italia a Sassari. Una foto accompagnata da questo testo: "Nella mia bellissima Sassari. Questa è piazza d’Italia in cui mio nonno mi portava sempre sin da quando iniziai a camminare. La tradizione si ripete con #Tigretta"

