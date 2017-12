Arrestato per omicidio volontario, per il delitto di oggi nel quale è stato ucciso un uomo separato di 51 anni: secondo i carabinieri non ci sarebbero dubbi, l’assassino sarebbe il sudanese David Jhonny Mohammed, 27 anni, senza fissa dimora. Dopo un lungo interrogatorio i militari lo hanno dunque arrestato con l’accusa di avere ucciso Fabrizio Statzu, 51 enne separato di Uras, nell’ex camping di margine Rosso quasi certamente al termine di una lite fatale. Un weekend di Natale intriso nel sangue nel Cagliaritano, con un omicidio e l’arresto di uno straniero. Ci sarebbe stato un parapiglia, una colluttazione, poi stando ai primi riscontri il sudanese sarebbe salito sull’auto di Statzu e con quella lo avrebbe travolto e ammazzato. Il sardo ucciso dormiva da solo in quel camping a bordo di una roulotte, dopo la separazione con la moglie. Il 27 enne sudanese si è rifiutato di rispondere alle domande del pm e ora si trova rinchiuso nel carcere di Uta.

L'articolo Delitto di Margine Rosso, arrestato un 27enne sudanese per omicidio volontario proviene da Casteddu On line.