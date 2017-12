SASSARI, CasaPound: “Sindaco Sanna faccia un giro tra le incompiute della sua Amministrazione”

Uno striscione, “Nicolino maglia rosa fai un giro tra le tue incompiute”, ed una bicicletta per bambini davanti al Municipio di Sassari per evidenziare quelle che secondo CasaPound sono le manchevolezze della Giunta Sanna.

“Astra, mercato, nuovo mattatoio e centro intermodale sono solo alcune delle incompiute”, ha sottolineato Andrea Farris, coordinatore cittadino. Ma non poteva mancare un riferimento al cavallo di battaglia del sindaco Sanna: “Sinora la più grande incompiuta, ossia la pista ciclabile cittadina che dopo aver scatenato per tre anni il dibattito politico cittadino, ad oggi risulta in alcuni tratti bacino idrico post piogge e quindi affatto sicura, antiestetica e incompleta”. (red)

(admaioramedia.it)