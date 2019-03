La compagine algherese, seconda a pari punti con Bingo family Amatori Catania e Cavalieri Prato, va a caccia di punti in una gara difficile sul campo dell´Unione Capitolina Roma. La gara è valida per la 13esima giornata del girone 3 del campionato di serie A

ALGHERO - Domani, domenica 3 marzo, dopo un turno di stop per il “VI Nazioni”, si ritorna in campo per disputare la 13esima giornata del girone 3 del campionato di serie A di rugby, che offre due partite affascinanti per la vetta della classifica. Infatti, se a Roma verrà disputato il match tra la capolista Unione Capitolina e d Amatori Alghero, in Sicilia si affronteranno Bingo family Amatori Catania e Cavalieri Prato, ovvero le altre due squadre che con gli algheresi occupano la seconda posizione con 38punti.

E proprio i toscani sono riusciti a battere i primi della classe nell’ultimo turno in casa (28-18), stoppando così la sua serie positiva dei laziali, attualmente a quota 44. Va ricordato come la formazione romana e quella etnea devono ancora recuperare la partita che le avrebbe viste scontrarsi qualche tempo fa.

La Capitolina vinse la partita di andata disputatasi il 4 novembre 2018 a Maria Pia (19-25) e proprio per questo i catalani vorrebbero restituire quanto subito in casa propria. Serra e compagni bene si stanno comportando in questo campionato che li vede neopromossi. Un secondo posto che prova il valore della squadra algherese e che fa ben sperare per il proseguo della stagione. Capitolina e Alghero si incontreranno nello stadio di Via Flaminia con orario di inizio posticipato alle 16. Arbitrerà l’incontro il signor Massimo Salierno di Napoli.

Commenti