Il mondo del calcio italiano si ferma per ricordare Davide Astori, scomparso a 31 anni un anno esatto fa. E anche il Cagliari, squadra nella quale ha giocato per molte stagioni, dedica un ricordo speciale al calciatore. Durqnte Cagliari-Inter è stata proiettata, sul maxischermo, la foto di Astori. Sullo stadio è calato il silenzio per circa un minuto. Lacrime, molte lacrime tra i tifosi presenti sugli spalti.

Poi I cori: “Davide per sempre uno di noi”.

