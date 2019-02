L'incidente di via Sardegna

SASSARI. Incidente nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 21 febbraio 2019, in via Sardegna all’incrocio con via Principe di Piemonte. Il conducente di una Yaris ha perso il controllo e l’auto è finita sulle scale di un condominio. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sul posto gli agenti della polizia locale per i rilievi e tutti gli accertamenti del caso.