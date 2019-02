Si svolge domani, venerdì 22 febbraio, a partire dalle 9 il welcome day in onore dei circa cento studenti europei impegnati in ateneo nell’ambito dei percorsi Erasmus+ e Globus. Organizzata dall’ Ufficio mobilità internazionale (Ismoka- International students mobility office karalis) dell’Università di Cagliari in collaborazione con le associazioni studentesche Esn (Erasmus student network) e Isawo (Associazione studentesca internazionalizzazione e diffusione cultura e scienza), l’evento coniuga le potenzialità divulgative, didattiche e di ricerca dell’ateneo con una serie di opportunità formative, di comunicazione, inclusione e integrazione. Ovvero, un mix vincente che rafforza la città e le opzioni messe a disposizione dall’Università su profili e tematiche internazionali attuali e di grande impatto. Tra queste, lo sport e la vela dei grandissimi a disposizione di ragazzi e ragazze provenienti per gran parte da Spagna, Germania, Polonia, Romania e Turchia ma anche da Ungheria, Bielorussia, Sud Africa, Marocco, Inghilterra, Georgia, Iran e Colombia. Gli studenti si occupano di scienze mediche, economiche, ingegneria elettronica e meccanica, architettura, comunicazione e leggi.

INTESA E RELAZIONI DOC. “Possiamo garantire ai nostri ospiti impegnati nel percorso Erasmus+ e Globus, non solo attenzioni specifiche ma anche opzioni modulabili. Qualità della didattica e dei servizi fanno capo a un concetto dell’inclusione che non ha e non avrà mai alcun genere di confine” spiega il prorettore per l’Internazionalizzazione, Alessandra Carucci. Grazie al lavoro concepito e sviluppato dall’ateneo, gli studenti vengono accolti con un programma agile e fresco. La mega festa di benvenuto per i giovani Erasmus+ e Globus che studieranno nell’ateneo del capoluogo, include la visita alle strutture universitarie e il passaggio nella base di Luna Rossa. Al Molo Ichnusa, sede dell’equipaggio che si allena per la prossima Coppa America, gli studenti potranno scoprire gli aspetti meno noti di un team di velisti con pochi eguali. Con Ismoka e Luna Rossa si coglie un sentiero di collaborazione utile anche in prospettiva. Da qui, un Erasmus welcome day che coglie nel segno. Anche nell’esaltare i tesori ambientali e l’offerta culturale della città e i servizi per l’accoglienza messi a disposizione dall’ateneo.

LA SCALETTA. Alle 9 gli studenti vengono accolti all’auditorium B del Campus Aresu (ex Clinica medica-via San Giorgio). Alessandra Carucci presenta l’ateneo agli studenti stranieri. A seguire, interventi del presidente Esn Cagliari, Michelangelo Berutti e del presidente Isawo, Laura