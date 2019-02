Il mondo agropastorale nel nuovo libro di Nando Cossu

“Nando Cossu rappresenta fedelmente il mondo agropastorale in quel particolare contesto territoriale, senza che il contenere le storie entro i confini rigorosamente circoscritti cancelli la valenza universale dei protagonisti che in quelle storie operano”, illustra la consigliera delegata ai servizi bibliotecari Alessandra Lochi. “Uomini portatori di valori e disvalori, questi protagonisti superano i ristretti confini del territorio per porsi nel contesto più ampio dell’umanità che agisce nel bene e nel male”.

L’appuntamento, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Cabras, di concerto con la Biblioteca comunale, è fissato per le 18 al Centro Polivalente di via Tharros.

Il libro. Otto racconti ambientati in un contesto socio-culturale dell’Oristanese e del Sinis, in un periodo in cui la cultura agropastorale è ancora quella dominante, anche se cominciano a intravedersi nello sfondo i primi segnali di cambiamento.

L’autore. Nando Cossu è nato a Cabras nel 1943. Dopo essersi laureato in Storia e Filosofia all’Università degli Studi di Cagliari con una tesi sulla cultura contadina del suo paese natale, ha conseguito il diploma presso la Scuola di Specializzazione in Studi Sardi della stessa Università, con una tesi sulla medicina popolare a Nureci. Attualmente Dirigente scolastico in pensione è impegnato ormai da anni in una estesa ricerca sui guaritori e sulle pratiche tradizionali in Sardegna.

Cossu ha già pubblicato Medicina popolare in Sardegna. Dinamiche, operatori, pratiche empiriche e terapie magiche (Delfino Ed.); A luna calante. Vitalità e prospettive della medicina tradizionale in Sardegna (Argo Ed.); e

L’amore negli occhi. Rapporti tra i sessi e formazione della coppia nella società agropastorale sarda (Delfino Ed.).

