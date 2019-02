“Gli emigrati sardi nel Mondo rappresentano un grande patrimonio da trasformare in risorsa per contribuire ad un modello di sviluppo che rilanci l’economia, il benessere e la ricchezza dell’Isola”. Con queste parole Christian Solinas, candidato governatore della coalizione di centrodestra, ha definito il suo approccio verso il mondo dell’emigrazione, che intende riportare tra le competenze della Presidenza: “Deve essere gestito in maniera trasversale da tutti gli assessorati con una comune programmazione strategica”.

“Un enorme potenziale, finora inespresso, che la Regione deve affrontare con una prospettiva nuova e valorizzare – ha aggiunto il Senatore sardista – Dobbiamo utilizzare le esperienze di vita e di lavoro dei nostri emigrati, che continuano a sentire un forte legame con la propria e non hanno perso memoria della loro origine. I circoli, finora, hanno avuto un ruolo fondamentale di custodi di tradizioni e cultura. Ora, dopo 34 anni, serve una nuova legge per definire nuovo ruolo e nuove funzioni, devono rappresentare i nostri ‘confini avanzati’, che non sono più quelli geografici, ma umani, ovunque si trovi un sardo”.

Per comprovare l’importanza di un corretto e proficuo rapporto con le comunità di emigrati, anche le testimonianze di alcuni sardi che hanno avuto successo in Europa e di Raffaele Fantetti, senatore di Forza Italia eletto nella circoscrizione Europa: “Il fenomeno dell’emigrazione italiana è nuovamente in forte crescita nell’ultimo decennio – ha evidenziato il Parlamentare azzurro – Si tratta perlopiù di giovani che emigrano in Europa. Rappresentano un’enorme potenzialità, una grande ricchezza, sia che restino all’estero sia che decidano di rientrare in Italia, che non è stata ancora adeguatamente valorizzata”.