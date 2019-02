354 medaglie per i discendenti dei caduti e dei dispersi sassaresi in Friuli Venezia Giulia durante la Grande guerra. Soldati semplici, brigadieri, tenenti, sergenti nati a Sassari tra il 1891 ed il 1900

Il riconoscimento sarà consegnato ai parenti dei caduti grazie all'evento “Albo d'oro”, patrocinato dal Ministero della Difesa e promosso dall'Associazione nazionale combattenti e reduci durante una solenne cerimonia. L'elenco dei 354 caduti, ricordati nel tempio ossario di Udine, è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari ed è disponibile anche all'Informagiovani e nell'Ufficio del Servizio elettorale in Piazza Santa Caterina, nelle sedi di Punto Città, dell'Urp in Corso Angioy e nella biblioteca comunale in Piazza Tola.

Le richieste possono essere inviate, compilando il modulo presente sia sul sito, sia negli uffici, al protocollo del Comune di Sassari, in Piazza del Comune 1 o in Via Coppino 15, via pec all'indirizzo web Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . L'iniziativa è coordinata dall'Amministrazione comunale di Sassari, in collaborazione con la Brigata Sassari e con l'Associazione nazionale combattenti e reduci.

Nella foto: una precedente manifestazione

