“In Sardegna finirà come in Abruzzo: dopo un’amministrazione di sinistra vincerà il centrodestra”.

È quanto ha detto arrivando a Olbia, prima tappa della due giorni in Sardegna, il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

“In cinque anni il centrosinistra non ha obiettivamente concluso nulla e tutti i dati dicono che la Sardegna è peggiorata. E mi pare che il presidente Pigliaru sia il primo a dirlo, visto che ha deciso di non ripresentarsi al cospetto dei cittadini”, ha spiegato Meloni.

“Ai cittadini sardi chiediamo di sostenere Fratelli d’Italia per quello che faremo e per il lavoro che già abbiamo fatto – ha continuato il presidente di Fratelli d’Italia – non veniamo qui a porre questioni solo in campagna elettorale ma abbiamo dei rappresentanti presenti e attenti che in Regione come in Parlamento hanno dimostrato di essere vicini a questa terra. E io stessa, come si sa, porto un cognome sardo, quindi posso dire che dalla leadership in poi, FdI ha la Sardegna particolarmente nel cuore”.

