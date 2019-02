"Abbiamo un programma di lavori ben chiaro e un'agenda che stiamo attuando già da diversi mesi.

Solo per fare un piccolo esempio, lunedì sarò in Molise, Basilicata e Sardegna per porre le premesse di piani di investimento e di sviluppo, come già fatto in Puglia. Stiamo operando e non saranno altri che ci detteranno l'agenda". Lo dichiara il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti italiani a Beirut delle previsioni di crescita riviste al ribasso dall'Ue.

Manca ancora il programma ufficiale, ma quella del premier - per la prima volta in Sardegna - sarà una visita lampo: lunedì 11 arriverà nel primo pomeriggio a Cagliari e, dopo l'atterraggio a Elmas, si dovrebbe spostare in Prefettura, in piazza Palazzo, per un incontro istituzionale per poi visitare il vicino museo. In serata la partenza dall'Isola