(ANSA) - CAGLIARI, 7 FEB - Alessandro Taverna, virtuoso del pianoforte, debutta il 7 febbraio a Cagliari. Il quinto appuntamento (ore 20.30) con la Stagione Concertistica del Teatro Lirico guidato da Claudio Orazi prevede, in un'unica serata, il raffinato recital del giovane pianista veneto, nato a Portogruaro nel 1983, in grande ascesa e indicato dalla critica musicale inglese come "successore naturale del suo grande connazionale Arturo Benedetti Michelangeli".

Affascinante il programma musicale che propone all'ascolto del pubblico sei pagine di preziosa musica da camera di Johann Sebastian Bach: Preludio in si minore (trascrizione Alexander Siloti); Ouverture in stile francese BWV 831; Schafe können sicher weiden BWV 208 (trascrizione Egon Petri); Suite dalla Partita n. 3 in Mi maggiore per violino BWV 1006 (trascrizione Sergej Rachmaninov); Wachet Auf, Ruft Uns die Stimme BWV 645 (trascrizione Ferruccio Busoni); In Dir Ist Freude BWV 615 (trascrizione Ferruccio Busoni); in chiusura, Preludio, Corale e Fuga di César Franck.

Ai giovani under 30 sono applicate riduzioni del 50 per cento sull'acquisto di abbonamenti e biglietti. Ulteriori agevolazioni sono previste per gruppi organizzati. (ANSA).