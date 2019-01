(ANSA) - CAGLIARI, 29 GEN - Cento anni di storia del Cagliari con uno scudetto proprio a metà del cammino. Per il secolo di vita del club rossoblu un gruppo di studenti dell'Università del,capoluogo ha presentato alla Sardegna Arena i progetti di campagna promozionale sui social media. Tutto questo rientra nel piano didattico di marketing e comunicazione pubblicitaria (il docente è Alessandro Lovari) nel corso di laurea in Scienze della comunicazione.

Circa 70 studenti suddivisi in 16 gruppi hanno illustrato al responsabile della comunicazione del club Alessandro Steri e al social Media manager Simone Ariu le loro idee. E ora i team che hanno presentato i migliori lavori verranno individuati da una giuria composta da docenti dell'ateneo e dai dirigenti del Cagliari Calcio e verranno premiati nelle prossime settimane.

"Siamo grati al Cagliari Calcio per avere mostrato una sensibilità non comune", dice la Rettrice Maria Del Zompo.

"Offrire agli studenti un'opportunità del genere permette di avvicinare uno sport così bello e così seguito - aggiunge - al mondo dell'università, della ricerca e dell'innovazione".

A dare il benvenuto agli studenti il direttore generale rossoblu Mario Passetti: "Vogliamo vivere il centenario celebrando le cose belle del passato ma allo stesso tempo proiettandoci verso il futuro - spiega il DG rossoblù - La nostra intenzione è portare l'unicità della nostra storia a livello internazionale".(ANSA).