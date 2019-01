Il 2 febbraio dalle ore 16 a Carbonia si terrà il primo corso per spiegare la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica. Organizzato dall’Auser Carbonia e dal centro di servizio per il volontariato “Sardegna Solidale”, con il patrocinio del comune di Carbonia, verrà proposto un seminario formativo completamente gratuito sulle manovre di disostruzione delle vie aeree e prevenzione in età pediatrica. L’evento, che si inserisce nel quadro delle iniziative e salvaguardia della salute del bambino, sarà tenuto dalla dottoressa Valeria Cani, formatrice IRC, supportata dai soccorritori dell’Auser Carbonia abilitati BLSD Pediatric e avrà lo scopo di identificare alcuni dei rischi più frequenti che in età pediatrica possono produrre gravi danni alla salute del bambino o portare addirittura alla morte. Per consentire a tutti i partecipanti di avere un’adeguata formazione, saranno accettate solo le prime 35 iscrizioni. Il corso verrà riproposto durante l’anno in base alle richieste di partecipazione e ai partecipanti verrà fornito gratuitamente un opuscolo illustrativo realizzato dalla Auser Carbonia. Il programma prevede il ritrovo alle ore 16:00 e la registrazione dei partecipanti nella sala congressi in via Liguria, 69; in seguito ci sarà la presentazione del progetto “disostruzione delle vie aeree in età pediatrica” durante il quale si terranno delle esercitazioni pratiche. Per potersi prenotare si può telefonare al numero 0781 67 13 22 o al numero di cellulare 349 63 82 874.

