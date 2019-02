Tutti nel Sociale… PRO SINNAI BASKET

Due eventi benefici per la ricostruzione del parquet distrutto in un raid vandalico

15 e 16 febbraio presso il teatro civico di Sinnai

inizio spettacoli ore 20.30 - biglietti da 10 euro

Dopo il Raid Vandalico avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 dicembre all’interno delle scuole di via Perra a Sinnai che ha gravemente danneggiato il parquet del campo da basket e provato danni per migliaia di euro, sono in programma degli eventi benefici per la raccolta fondi da destinare al ripristino della struttura.

Il gruppo di teppisti, si è introdotto nella palestra danneggiando gli ingressi, rovinando le pareti con dello spray e allagando il parquet aprendo l’acqua del sistema antincendio. Inoltre, i vandali sono entrati all’interno della scuola adiacente, mettendo a soqquadro aule, rubando pc, lavagne elettroniche e altro materiale d’ufficio.

La manifestazione benefica "TUTTI NEL SOCIALE... PRO SINNAI BASKET" è organizzata dall'Amministrazione comunale di Sinnai, Pro Loco Sinnai, ASD Sinnai Basket con l'impegno tecnico della "servizi stampa audiovisivi" di M. Cocco e Radio Fusion.

Nella serata di Venerdì 15 Febbraio 2019 si alterneranno sul palco il Coro Segossini, Madame Curie, Mondo Super (Ligabue cover band), One More Size e Alcool (Vasco Rossi cover band).

Nella serata di Sabato 16 Febbraio saranno presenti: iI Coro S'Arrodia, Il Flamenco di Federico Garcia Lorca, i BLUFF (Rock Cover Band), Dance & Fitness con Davide e Claudia e i Radio Queen (Queen Cover Band). Durante entrambe le serate presente anche il rap di Samsara feat Chess Art.

Le serate verranno presentate da Ottavio Nieddu con la direzione artistica di Mario Silvio Cocco ed il Coordinamento di Matteo Rubiu.

Per contribuire all'evento è possibile acquistare i ticket della manifestazione nelle seguenti attività commerciali di Sinnai: Enoteca Vinum in Via Giardini - Stazione di Servizio Esso in Via Roma - Parafarmacia Piras in Via Roma - Termoidraulica di Vincenzo Serrenti in via Perra - Supermercati Sigma - Edicola Spina Sant'Isidoro - Autoscuola Santa Barbara (Via della libertà) - Cartolibreria Timpanari (Via S. Nicolò).

Gli eventi si terranno Venerdì 15 e Sabato 16 Febbraio presso il Teatro Civico di Sinnai a partire dalle ore 20.30

Chiunque voglia donare una cifre tramite bonifico bancario può farlo al seguente IBAN: IT84K0101544030000070688724 intestato a associazione dilettantistica Sinnai Basket

Fonte: Sinnai News