Dopo-Michela: bimbi con la nonna a Genova

Affidati alla nonna, i due minori, figli della mamma brutalmente uccisa il 23 dicembre ad Alghero da questa mattina inizieranno la loro nuova vita in Liguria. Enorme solidarietà della città di Alghero

ALGHERO - Sarà una nuova vita lontano da Alghero. Dalla giornata odierna i due piccoli bambini orfani di Michela, la mamma uccisa lo scorso 23 dicembre nella sua casa dal marito, inizieranno la loro nuova vita in Liguria. Affidati alle amorevoli cure della nonna materna, è in programma questa mattina la partenza per Genova.

Ieri sera Mattia e Cristian, accompagnati dai familiari, hanno voluto salutare il sindaco di Alghero Mario Bruno. Città che all'indomani dell'assassinio si è stretta attorno a loro dimostrando una grande solidarietà e vicinanza. A Genova avranno una nuova scuola e nuovi compagni.

Solidarietà concreta quella dimostrata dagli oltre 340 donatori che hanno alimentato finora il fondo istituito dal Comune di Alghero per assicurare il loro futuro. Con il Comune ci sono enti, istituzioni, fondazioni, consorzi, editori e numerose associazioni e semplici cittadini.

