«Sanna intervenga in Piazza Bottego»

SASSARI - «Giacciono da diverse settimane in Piazza Bottego i resti di alcune palme probabilmente colpite dal famoso punteruolo rosso, che in città ha causato non pochi problemi». Sul disagio è intervenuto Massimo Rizzu, responsabile regionale dei giovani del movimento Sardegna civica, attraverso un appello all’Assessorato comunale all'Ambiente. «Su segnalazione di alcuni concittadini e dopo essermi recato personalmente, ho avuto modo di constatare che accanto ai cassonetti vi sono dei resti di palme, rami d’albero e immondizia che potrebbero creare diversi disagi e problemi, soprattutto a bambini, anziani ed animali. Una situazione indecorosa – conclude Rizzu - che i cittadini del Latte Dolce vivono da ormai troppe settimane e per il quale è necessario che l’assessorato ambiente prenda immediati provvedimenti».

